La marcia per Angelo | la Fondazione | “Sarà l’ultima perchè entro un anno saranno trovati gli assassini”

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiL’immagine diVassallo domina il porto di Acciaroli, dall’alto della torre. Tutti insieme, In, in silenzio, dalla Grande Onda al luogo dove, il 5 settembre 2010, il Sindaco Pescatore ha perso la vita, ucciso da una mano omicida, ad oggi ignota. Nessun mandante, nessun colpevole. Il lungo striscione che richiede verità scivola attraverso le strade di Acciaroli, in un silenzio assordante. Le emozioni, tumultuose, spingono però l’animo, fino ad arrivare ad un luogo simbolo di legalità e desiderio di riscatto. «che faremo ad Acciaroli, perché glidisarassicurati alla Giustizia, questo avverrà domani o fra 364 giorni, ma avverrà», assicura Dario Vassallo. «È mio dovere ...

Rispetto ai concorrenti, però, Bluetti ha unain più, anzi più di una. Innanzitutto è fisicamente presente sul territorio in cui opera (l'Italia ha scelto Milano). Metto, e non a caso, un ...Un ruolino didavvero impressionante, che consente all'olandese di entrare nella storia andando a superare il record di nove vittorie di fila detenuto da Sebastian Vettel . Mai nessuno come ...Numerose sono state infatti le chiamate da parte degli utenti della strada al 112segnalare il ... il veicolo veniva messo in sicurezza nella giusta direzione die il conducente veniva ...

Napoli in marcia per Giovanbattista, il musicista ucciso. La madre: "Ergastolo per l'assassino" RaiNews

Le parole di Francesco Totti su Paulo Dybala sorprendono tutti i tifosi, soprattutto quelli della Roma. Il capitano storico ha cambiato idea.Grande commozione e partecipazione per la marcia che, dalla Grande Onda nel porto di Acciaroli, ha sfilato per le strade di Acciaroli fino al luogo dove, il 5 settembre 2010, Angelo Vassallo, il ...