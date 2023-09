La lettera della ragazza stuprata a Palermo | «Devo andare avanti | pur se controvoglia Lo faccio anche per mia madre»

(Di domenica 3 settembre 2023) «Ho sentito parlare di “rieducazione” per gli stupratori: ma come si fa a pensare di lasciare nuovamente in giro persone come quelle?», scrive lanellainviata alla trasmissione Mediaset. Ecco il testo integrale

Così il ministro dell'Agricoltura eSovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a Zona ... "Come si fa a pensarlo"in tv, cosa chiede la vittima dello stupro Durante la trasmissione, ...

Niente social, questa volta. Ma in una lettera indirizzata a Zona Bianca – il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4 – la giovane dice di aver «sentito parlare di ...