La Lega saudita | «Essere tra i cinque maggiori campionati è un obiettivo realistico e possibile»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 settembre 2023) Marca intervista in esclusiva a Jeddah due dirigenti della, il direttore sportivo Michael Emenalo e il direttore esecutivo e amministratore deto del campionato Carlo Nohra. Emenalo parla del mercato, che chiuderà il 7 settembre. «Abbiamo la possibilità di firmare giocatori fino a quel giorno. Capisco la preoccupazione dei club europei, ma non c’è motivo di avere paura. Se i giocatori hanno un contratto con i loro club, possono decidere di non vendere e non ci saranno problemi per loro. Non credo che una settimana in più cambierà la loro idea. Altro discorso è che l’Arabia è un’opportunità per i giocatori che non sono riusciti a negoziare quello che volevano nei loro club o che sono stati lasciati indietro». Per Emenalo, entrare a far parte deimigliorinel mondo è un ...