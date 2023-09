(Di domenica 3 settembre 2023) Una serata perfetta per laquella del. La squadra allenata da mister Sarri, doopo due ko di fila, trova il primo successo in campionato e lo fa battendo i campioni d'Italia allenati da ...

Una serata perfetta per laquella del Maradona. La squadra allenata da mister Sarri, doopo due ko di fila, trova il primo successo in campionato e lo fa battendo i campioni d'Italia allenati da Garcia grazie alle reti di ...... imputando più di qualche colpa a Rudi GarciaIl Napoli perde la sua prima partita in stagione, cadendo per la seconda volta di fila al 'Maradona' contro la. La squadra di Rudi Garcia va ko con ...Fa a sportellate coi difensori del Napoli, nonma fa salire la squadra. Marusic 6 . ... I top e flop di Napoli -. Delusione totale Osimhen e Kvaratskhelia. Luis Alberto e Felipe Anderson ...

La Lazio punge la Roma: il post dopo la vittoria con il Napoli al Maradona Corriere dello Sport

L'ex difensore del Napoli analizza il ko contro la Lazio, imputando più di qualche colpa a Rudi Garcia: le parole di Aronica ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, lancia la frecciata: ecco le dichiarazioni del numero uno biancoceleste Claudio Lotito lancia bordate al sindaco Gualtieri e alle altre squadre sul mercato ai m ...