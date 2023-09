La Juve ricorda Scirea | 'Sempre con noi' FOTO

... VALENTINO MAZZOLA, il giocatore più forte del mondo, alla sua epoca, come qualcunoancora, ... Così fu Dossena che guidò i compagni in un epica rimonta contro la, ormai sicura di vincere. ...... ossia il derby Milan - Inter e Pescara -. Gli altri match si giocheranno ancora al San Marco ... La Coppa è stata concepita ispirandoci a d'Annunzio: in cima la palla, chela testa del Vate,...In mezzo al campo lasi è assicurata il mediano classe 2003 Dikeni Salifou dal Werder Brema. ... Per gli amanti dei paragoni con i campioni del passato:Momo Sissoko . Insieme a lui ...

"Sempre uno di noi", la Juve ricorda Scirea a 34 anni dalla sua scomparsa Corriere dello Sport

Il 3 settembre del 1989 moriva lo storico capitano bianconero: il club lo ha voluto omaggiare con un messaggio social ...La Juventus ricorda sul proprio sito ufficiale Gaetano Scirea, ex libero e capitano della squadra bianconera, nel 34 esimo anniversario della sua morte: " 3 settembre 1989. Sono ormai passati 34 anni ...