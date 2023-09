La Juve passa a Empoli 2-0 La Salernitana ko | il Lecce vince Entrambe vanno a 7 punti

Lacomunque continua a fare la gara in lungo ed in largo e al 24'avanti proprio con lo stesso Danilo, che in mischia è il più lesto di tutti a trasformare in oro una palla vagante in area ...Grazie ad una zampata in mischia di Danilo e al sigillo nel finale di Chiesa , la Juventus batte in trasferta l'Empoli nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A. Al Castellani finisce 2 - ...Pagelle, voti e tabellino di Empoli - Juventus 0 - 2, match dello stadio Castellani valido per la terza giornata del campionato di Serie A. In Toscanala, grazie a Danilo e ChiesaLa Juventus dopo il pareggio casalingo con il Bologna era chiamata ad una risposta convincente in Toscana. Buona prova per bianconeri, che fanno difficoltà a ...

La Juve passa a Empoli con Danilo e Chiesa e resta in scia delle milanesi La Gazzetta dello Sport

Non c’è pace per il Milan dopo la vittoria a Roma, i cori contro la Juve fanno discutere: la FIGC vuole vederci chiaro Non sono passati inosservati i cori del Milan rivolti alla Juve nel post di Roma, ...La Juventus non impressiona ma con una prestazione di sostanza supera l’Empoli e vola al terzo posto in classifica a due lunghezze dalle milen si che si scontreranno nel derby ...