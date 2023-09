La Gazzetta distrugge il Napoli | Squadra irriconoscibile Si è palesato un rischio sollevato in estate

La mossa del Cavallino è piaciuta a un grande ex ferrarista, René Arnoux , che in un'intervista alladello Sport si è scagliato contro la recente gestione. Ferrari, Arnoux: "Binotto andava ...La mossa del Cavallino è piaciuta a un grande ex ferrarista, René Arnoux , che in un'intervista alladello Sport si è scagliato contro la recente gestione. Ferrari, Arnoux: "Binotto andava ...

Gazzetta distrugge il Napoli: secondo tempo imbarazzante senza imbastire una manovra decente. C'è la netta ... CalcioNapoli24

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport va giù pesante sulla prestazione offerta dal Napoli nel secondo tempo contro la Lazio. Il quotidiano giudica negativamente la prova della squadra di Garcia ...Soprannominato 'Satana II' in Occidente, questo sistema potrebbe trasportare 10 e più più bombe nucleari mirate in modo indipendente con una gittata fino a 18.000 chilometri ...