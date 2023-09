La follia bussa alla porta | la trama del film

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 3 settembre 2023) La trama di La, film del 2021 diretto da David Benullo, racconta la storia del rapimento dell’agente immobiliare Susan e di sua figlia, fatte prigioniere da due malviventi in fuga. Per fuggire e salvare se stessa e la figlia, la donna sarà costretta a mettere in atto piani ingegnosi ed elaborati. La protagonista al centro della trama de La, Susan (Jennifer Taylor) è un’ambiziosa agente immobiliare rimasta vedova con una figlia adolescente, Heather (Julia Terranova). Impegnata a concludere un’imnte vendita, che le consentirebbe di far fronte agli ingenti debiti ed evitare la vendita della casa in cui Heather è cresciuta, madre e figlia si ritrovano nella lussuosa e bellissima ...