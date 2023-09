“La chiesa è al centro del villaggio?” | provocazione a Garcia | risposta a un giornalista di Roma!

(Di domenica 3 settembre 2023) Il Napoli subisce il primo ko in campionato contro la Lazio di Sarri, il tecnico degli azzurri Rudicommenta la pensante sconfitta casalinga. Nel match valevole per la terza giornata di Serie A, il Napoli di mister Rudiha subito la sua prima sconfitta stagionale, cadendo tra le mura di casa dello stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio guidata dall’ex azzurro Maurizio Sarri. Non è stata una serata fortunata per la squadra partenopea. Dopo le due vittorie consecutive ottenute ai danni di Frosinone e Sassuolo, il Napoli di mister Rudisi aspettava di continuare la sua striscia positiva, ma la squadra allenata da Maurizio Sarri ha ancora una volta dimostrato di essere una impegnativa. La Lazio, che aveva subito due sconfitte consecutive contro Lecce e Genoa, ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale proprio ...

Ad ottobre partirà la sistemazione del muraglione perimetrale antistante la chiesa di San Michele Arcangelo, nel centro della cittadina. «È l’intervento meno visibile ma il più importante sul piano ...Sono pronte a riaprirsi a settembre le porte della ex chiesa del Cinquecento San Sebastiano del Monte dei Morti, nel centro storico di Salerno, dove ha sede iMorticelli, il primo centro di produzione ...