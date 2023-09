(Di domenica 3 settembre 2023) Gloria degli altari per la famiglia Ulma, sterminata dai nazisti per aver nascosto otto ebrei. La madre era incinta

La Chiesa beatifica il primo bimbo ucciso nel grembo ilGiornale.it

Gloria degli altari per la famiglia Ulma, sterminata dai nazisti per aver nascosto otto ebrei. La madre era incinta ...Di Caterina Maniaci Markowa, venerdì, 1. settembre, 2023 16:00 (ACI Stampa). 24 marzo 1944. In un villaggio della Polonia, Markowa, viene sterminata un’intera famiglia: Józef e Wiktoria, con i loro ba ...