La casa delle stelle come finisce? Spiegazione del finale de El cuento de las comedrejas

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 3 settembre 2023) Il film “La” è una commedia che unisce il talento argentino e spagnolo. Questa pellicola è stata realizzata nel 2019 ed ha una durata di due ore e tre minuti. La regia è stata affidata a Juan Josè Campanella. Mail film? La trama del film LaLa trama ruota attorno a Mara Ordaz, una star del cinema dell’età dell’oro, ancora in possesso di tutta la sua bellezza. Mara condivide la sua vita con suo marito, un attore che ha sempre lavorato nell’ombra di sua moglie. I due coniugi vivono in una vecchia villa, una dimora abbandonata da tutti, insieme allo sceneggiatore e al regista dei film in cui Mara ha recitato nei momenti di massimo successo. Questa scelta è finalizzata a preservare il ricordo dei loro anni ...