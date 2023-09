La Bête | recensione del film fantascientifico di Bertrand Bonello

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 3 settembre 2023) Il: La, del 2023 Regia:. Cast: Léa Seydoux, George MacKay, Guslagie Malanga. Genere: Fantascienza. Durata: 146 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima al Festival di Venezia. Trama: In un futuro prossimo dominato dall’intelligenza artificiale, le emozioni umane sono ormai considerate un ostacolo. Per liberarsene, Gabrielle deve purificare il suo DNA: si immerge quindi nelle sue vite precedenti, dove rincontra Louis, la fonte inconscia da cui ogni cosa ha avuto inizio… Dal thriller Nocturama (2016) all’allegoria politica a tinte horror di Zombi Child (2019), passando anche per il geniale e onirico Coma del 2022, l’autore francesenon cessa di stupire per la sua versatilità e per la sua capacità di accostare e padroneggiare generi e ...