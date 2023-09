Kvichaè tornato a pieno regime nel gioco del Napoli . Dopo lo spezzone avuto a disposizione contro il Sassuolo, in cui è risultato decisivo, nella partita persa con la Lazio il calciatore ...Per il tecnico francese sidella prima sconfitta sulla panchina azzurra e in settimana ... Garcia: "non ha i minuti nelle gambe" . Politano nel post Napoli - Lazio . Napoli - Lazio, ...Per i biancocelesti, inoltre, sigià di un bivio importante, dopo aver perso nelle prime due ...20; occhio, però, anche ai 'comprimari' di lusso, con Khvichain rete a 3,10 e ...

Kvaratskhelia, si tratta il rinnovo con il Napoli: le cifre e l'incontro Corriere dello Sport

Mamuka Jugeli era presente al Maradona contro la Lazio per un colloquio con De Laurentiis, ma alla fine ha avuto modo di parlare solo con Micheli ...Mamuka Jugeli è per la terza volta a seguire Kvara che oggi vola in Nazionale. Si tratta per chiudere il nuovo contratto ...