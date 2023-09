Kostic | addio ancora possibile | in Turchia il mercato è aperto

(Di domenica 3 settembre 2023) Secondo quanto riportato da Tuttoweb,potrebbeandar via dalla Juventus. Il calciatore bianconero è cercato dalle big turche Filipcontinua ad essere uno di quei profili potenzialmente in uscita dall’ottica bianconera. Il talento serbo ha un ottimo, tanto che un suoal bianconero potrebbe essere utile per rafforzare le casse L'articolo

Alla luce della nuova situazione in rosa, infatti, il giocatore è ora aperto all'. Filip(LaPresse) - Calciomercato.itIl costo del cartellino del calciatore né tantomeno l'ingaggio ...Nonostante l'di Pirlo in panchina, tuttavia, è stato ancora il Fatih Karagumruk il club a ... Calciomercato, da Bonucci a: affari sfumati e ancora possibiliA fronte di tanti affari andati ...Dopo diversi annianche a Cuadrado e Bonucci: il primo è rimasto in Italia, all'Inter, il secondo è volato in Germania accettando l'offerta dell'Union Berlino. 23:12 Barcellona, arrivano ...

Addio Juve, Kostic ha detto sì: destinazione scelta | CM.IT CalcioMercato.it

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Kostic potrebbe ancora andar via dalla Juventus. Il calciatore bianconero è cercato dalle big turche Filip ...Sembrava vicino all'addio, ma Kostic questa sera è pronto a riprendersi una maglia da titolare a scapito di Cambiaso. Per Allegri, con il tandem offensivo Chiesa-Vlahovic, in porta c'è ancora Perin.