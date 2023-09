Klaassen all’Inter | come cambia il centrocampo di Inzaghi?

(Di domenica 3 settembre 2023) Il mese di settembre è appena iniziato, ma già entusiasma i tifosi grazie alle prime partite di Serie A 2023/2024. La sessione estiva di calciomercato che tramite prestiti, acquisti e cessioni hato il volto delle migliori società, si è ormai conclusa. Dunque ad attirare l’attenzione dei supporters, vi è la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori per le prossime sfide di campionato. Ad aggiungersi per ultimo, allenata dal mister, è Davy. Quest’ultimo è giunto proprio all’inizio della nuova season, a seguito dei primi allenamenti estivi e la tournée asiatica. Dunque com’èto ildella Beneamata successivamente al suo inserimento? Scopriamolo insieme.-Inter: un’arma in più nell’arsenale di ...

