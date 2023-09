Kiev | abbattuti 22 droni russi nella zona di Odessa

Le forze armate ucraine hanno abbattuto 22 droni russi nelle regioni meridionali del paese. Lo ha comunicato l'aviazione di, precisando che si tratta di Shahed - 136/131 che sono stati distrutti nelle zona di Odessa.Successivamente, "la mattina del 2 settembre, un tentativo del regime didi compiere un attacco terroristico utilizzando velivoli senza pilota sul territorio russo è stato impedito - si legge in ...Dopo gli attacchi dal cielo su diversi obiettivi in Russia nei giorni scorsi , tre droni navali sono statinella notte nei pressi di un ponte in Crimea , secondo le autorità locali. Un ...

Kiev: L'Ucraina ha sfondato la prima linea di difesa russa a Zaporizhzhia - Aggiornamento del 03 Settembre delle ore 06:43 - Aggiornamento del 03 Settembre delle ore 06:43 RaiNews

Le forze armate ucraine hanno abbattuto 22 droni russi nelle regioni meridionali del paese. Lo ha comunicato l'aviazione di Kiev, precisando che si tratta di Shahed-136/131 che sono stati distrutti ne ...Kiev: I russi hanno speso il 60% del tempo e delle risorse nella prima linea di difesa, che è stata sfondata dalle forze ucraine ...