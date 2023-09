Juventus | calciomercato e guida al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di domenica 3 settembre 2023) La sessione estiva del mercato si è appena conclusa e per gli appassionati diè giunto il momento di monitorare i colpi delle diverse squadre in vista dell’asta di inizio stagione. In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione sui consigli per ildellacon una particolare attenzione anche sulle mosse diormai definite. Dopo due annate deludenti e sottotono, i bianconeri hanno dato inizio ad una nuova era. L’arrivo di Giuntoli porta una ventata d’aria nuova a livello dirigenziale, con qualità e competenza al servizio della ricostruzione della Vecchia Signora. Gli imperativi del mercato per lasono stati essenzialmente due: ringiovanire la rosa, continuando a puntare sui giovani, come fatto nella passata stagione, e ridurre il monte ...