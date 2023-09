Juventus batte Empoli 2-0 Bianconeri sulla scia delle milanesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Laritrova la via della vittoria dopo il passo falso di Bologna e si mette incon qualche certezza in più. Aun gol di Danilo a metà primo tempo e una galoppata vincente nel finale di Chiesa piegano i toscani rilanciando le ambizioni di una squadra in crescita nonostante alcune difficoltà in fase realizzativa che non le hanno permesso di chiudere prima il match. Il risultato poteva infatti essere più rotondo contro una formazione toscana con poco gioco, idee e determinazione. Vlahovic al 39' ha fallito la possibilità di segnare il suo terzo gol in tre partite facendosi parare il rigore che avrebbe reso più agevole il match per i. Ci ha pensato nel finale Chiesa, tra i migliori in campo, a evitare qualsiasi rischio e legittimare una ...