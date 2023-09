Juve | per Allegri il 2023 in trasferta è da record!

Lanon risponde ancora compiutamente a tutte le domande che si porta appresso però intanto sta lì, ... Abbonatileggere anche Leggi i commenti

Juve, nuovo infortunio per Pogba. Allegri: 'Ha sentito una fitta'. Domani gli esami alla coscia Calciomercato.com

Devi trovare una strategia diversa”. Massimiliano Allegri sceglie il ‘low profile’ per la sua Juventus, vittoriosa 2-0 a Empoli e seconda in classifica a 2 punti da Inter e Milan. Le parole ..."Sicuramente ho visto qualcosa in più rispetto a Monza. La settimana scorsa mi sono arrabbiato molto, stasera onestamente non posso dire niente ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno. (ANSA) ...