Juve | che succede con Gatti e Kostic? La rivelazione di Allegri

(Di domenica 3 settembre 2023)hanno perso il posto da titolare nella nuovantus di? L’esterno serbo, come riferito da, non è mai stato messo sul mercato e rappresenterà una certezza nel corso della stagione Quale sarà il ruolo dinella nuovantus di Massimiliano? L’esterno serbo, escluso dall’undici titolare nelle prime due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

È una figura di cui Massimiliano Allegri avrebbe avuto bisogno dal primo giorno in cui è tornato alla, scelta coraggiosa per tutto ciòha rimesso in gioco, ma anche pigra perché le carriere ...Commenta per primo L'analisi di quanto successo ieri e la previsione di quelloaccadrà oggi in Serie A. Sono il big match Napoli - Lazio e le sfide di Inter ea monopolizzare le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. La terza giornata di campionato ha già ...Si riparte dal 4 - 3 - 3, dalla ricerca del regista ("ce ne sono, penso a Locatelli nellama anche a Cristante nella Roma pure con modalità diverse") e di nuovi leader oratutta l'ex BBBC ...

Malagò: «Lukaku Meglio alla Roma che alla Juve. Impossibile quell'accoglienza a Caselle...» Juventus News 24

Su La Stampa: Un Vlahovic più forte perché più in condizione, più sereno perché ha ritrovato il feeling con il gol. E poi perché almeno per un ...Juventus di scena ad Empoli in uno dei due match serali: in difesa gioca Gatti, Cambiaso a sinistra. Zanetti sceglie il 4-3-3.