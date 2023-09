Juve | Allegri annuncia | ' Nuovo infortunio per Pogba | è da valutare'

La squadra di Max, dopo il pareggio casalingo con il Bologna, torna subito a vincere salendo a quota 7 in classifica e portandosi alle spalle dell'accoppiata Inter - Milan. Terzo ko in ...Il serbo patisce il colpo e s'innervosisce, sarà prima ammonito e poi, a metà ripresa, richiamato in panchina da, un modo per evitarsi dei guai. Qualche sgasata di Chiesa, non ancora continuo,...Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo della Juventus contro l' Empoli firmato da Danilo e ...

Probabili formazioni Empoli Juve: le ultime sulle scelte di Allegri Juventus News 24

Lì dove a maggio s'era toccato il fondo, e con la coincidenza bizzarra dello stesso arbitro di allora (il pugliese Ayroldi) a creare un pizzico di pathos in più, la Juventus ricomincia a correre forte ...EMPOLI (ITALPRESS) – La Juventus fa suo il posticipo domenicale superando con ... Alla prima occasione buona, però, gli uomini di Allegri passano in vantaggio. E’ il 24' quando Kostic batte un corner ...