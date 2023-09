Jonathan Rea allontana il futuro | “Pensieri? Voglio fare bene nel 2023”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 settembre 2023) Terminare come si deve questoche in Superbike non ha regalato troppi acuti. Questa l’idea diRea che vorrebbe terminare al meglio delle proprie possibilità questo Mondialedi SBK. Per pensare al(Yamaha?) ci sarà ancora tempo con la certezza che questi test di Aragon possano regalare un piccolo barlume d’ottimismo anche nel team neroverde nipponico. Le parole diRea dopo i test di Aragon (Crediti foto: Andrea Bonora)“Oradavvero finirela stagione – le dichiarazioni diRea di Kawasaki dopo i test andati in scena in Spagna –. Sono in lotta per le prime tre posizioni in Campionato, questo resta l’obiettivo. Abbiamo lavorato tanto su delle parti che potremmo vedere in...