Joe Jonas e Sophie Turner divorziano | problemi gravi da mesi

Leggi su biccy

(Di domenica 3 settembre 2023) Non solo Britney Spears e Sam Asghari, un’altra coppia celebre a Hollywood starebbe per divorziare. Stando all’esclusiva appena pubblicata da TMZ, Joeavrebbero chiuso la loro relazione dopo sette anni d’amore e quattro di matrimonio. Secondo una fonte, da almeno seile due star avrebberogrossi e per questo lui pare abbia deciso di chiudere con la moglie e chiedere il divorzio. Il cantante infatti si sarebbe già rivolto a due avvocati divorzisti. Joeandare heading for divorce, TMZ reports. pic.twitter.com/tPyhYdn1W2 — Pop Crave (@PopCrave) September 3, 2023 Joesi: tutti i dettagli. “Fonti ...