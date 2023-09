Italvolley femminile | Mazzanti deluso | “Non si può stare in campo così | non abbiamo giocato”

(Di domenica 3 settembre 2023) Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla finale degli Europei 2023, la Nazionale italianadi volley non riesce a centrare neanche l’obiettivo del terzo posto, poiché l’Olanda si impone nettamente per 3-0 (25-23; 28-26; 25-20). Al termine della sfida il ct Davideha manifestato tutta la propria delusione: “commesso tanti errori nel cambio palla, avendo anche gli indici più bassi degli Europei.sbagliato la scelta dei colpi, dando troppo spazio agli avversari. Nonperso molte occasioni nel primo parziale. Non siamo mai riusciti a cambiare l’inerzia della partita. Oggi non siamo stati squadra. La partita può essere persa, ma non si puòinin questo ...

Un Europeo nato male e che si conclude nel peggiore dei modi per l', neanche in grado di conquistare il bronzo a Bruxelles. Le Azzurre di Mazzanti dopo il pesante ko in semifinale contro la Turchia crollano a livello mentale e tecnico nella ...Grande rammarico per l'. A Bruxelles le ragazze di Mazzanti cedono in semifinale contro la Turchia al 5° set (18 - 25 25 - 23 15 - 25 25 - 22). Una sconfitta che fa molto male, considerando l'andamento ...La Turchia si conferma bestia nera del - l'Italia. Nella semifinale degli Europei a Bruxelles, la nazionale allenata da Daniele Santarelli ... L'di Davide Mazzanti parte pure bene, ...

Italia ko e giù dal podio: il bronzo va all’Olanda Sky Sport

Sconfitta in semifinale dalla Turchia, l'Italia campione in carica cerca il bronzo nella 'finalina' di Bruxelles: cronaca, curiosità e dichiarazioni ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...