(Di domenica 3 settembre 2023) "Ora ci si prepara a reagire, dobbiamo archiviare la sconfitta immediatamente perché dopo la prima mezzora non c'era la. Ne usciamo con 50 minuti fatti male che non vanno bene, non ...

All.:Ammoniti : Ranieri per gioco falloso, Barella eper proteste. vedi anche ... Juve prima in Italia Come ha certificato Football Benchmark, sono i Citizens a primeggiare in..."Dobbiamo archiviaregara perché sicuramente non siamo questi. Abbiamo sbagliato qualcosa, ... ha concluso. . . 3 settembre 2023... poi non abbiamo più fatto niente per mettere in difficoltà l'Inter ha spiegato Vincenzo... La Fiorentina non è...

Italiano, questa non era la vera Fiorentina Agenzia ANSA

Vincenzo Italiano in conferenza stampa nel post partita di Inter-Fiorentina ha commentato così la brutta sconfitta subita contro i nerazzurri: Ha confermato la squadra vista in ...Alle sue spalle si migliora anche il primatista italiano indoor Ossama Meslek (Esercito) con 3:33.92, in ascesa rispetto al 3:34.53 di quest’anno. Risultati da piani alti nelle liste nazionali alltime ...