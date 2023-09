Italian Baseball Series 2023 | un fuoricampo di Liberatore regala gara-1 alla Fortitudo Bologna

(Di domenica 3 settembre 2023) Grande equilibrio nella partita inaugurale dell’, Finale del Campionato di Serie Adi. Al termine di una-1 a grande trazione difensiva a spuntarla è stata la, squadra che si è imposta su San Marino per 2-3, risultato maturato soltanto nel nono e ultimo inning grazie a una prodezza di. A rompere gli indugi sono stati però i Campioni d’Italia, abili a trovare il punto del vantaggio al primo inning grazie a un singolo al centro di Neptali che ma ha mandato a segno Nathanel Manoly. Una gioia che però dura poco, in quantoal secondo turno pareggia subito i conti sfruttando uno strike out die un ...

UnipolSai Bologna e San Marino si affrontano per la sesta volta nellaSeries ; il bilancio è favorevole ai felsinei che hanno vinto nel 2005 (4 - 3 nella serie), 2009 (4 - 1), 2019 (...Per il quinto anno consecutivo, record nella sua storia, il San Marino conquista leSeries imponendosi anche nella quarta sfida di semifinale con il Big Mat Grosseto (5 - 2): ritroverà il Bologna (dopo due stagioni), che è passato in trasferta a Parma due volte dopo ...San Marino vince 5 - 2 gara4 a Grosseto e chiude la serie col Big Mat sul 4 - 0 , qualificandosi così all'Series . In una gara all'inizio martoriata dall'incessante pioggia, i campioni in carica hanno avuto il merito, per la prima volta nella serie, di andare in vantaggio per primi. L'1 - ...

Il campionato di baseball è arrivato al gran ballo finale. Comincia stasera al “Gianni Falchi” (ore 20,30) l’atto conclusivo della stagione, di fronte Fortitudo Bologna e San Marino, le due squadre ...E’ stata una grande festa, nel segno dello sport e del ricordo di una data indimenticabile per il baseball italiano, la cerimonia di premiazione dei giocatori protagonisti della prima vittoria della ...