Italia-USA | Mondiali basket 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di domenica 3 settembre 2023) L’Italsi ritrova sulla propria strada nel Mondialegli Stati Uniti! Nei quarti di finale, inmartedì 5 Settembre alle 14:40ne alla Mall of Asia di Manila (Filippine), gli Azzurri provano a ribaltare il pronostico per un posto in semifinale. Datome e compagni centrato due vittorie pesantissime nella seconda fase del torneo iridato contro Serbia e Porto Rico, garantendosi così il primo posto del girone I in virtù del successo dei balcanici sulla Repubblica Dominicana con lo scontro diretto a favore. Nel match contro i portoricani ‘Pippo’ Ricci ha sfornato una prestazione monstre da 15 punti, con Melli e Fontecchio ancora sugli scudi insieme a Capitan Datome. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco centrano un quarto di finale a 25 anni dall’ultima volta (1998), quando in campo c’era proprio l’attuale ...

Dopo la sconfitta, gliaffronteranno l'nel quarto di finale in programma martedì 5 settembre. I baltici dominano il primo quarto per 31 - 12 e resistono al prepotente ritorno degli ...Primo stop ai Mondiali per Team, che ora ai quarti incontrerà l'martedì 5 settembre a Manila. Sfida da non perdere, ovviamente in diretta alle 14:40 su Sky Sport e NOW .Bella vittoria degli Azzurri (73 - 57), che ora attendono la prossima avversaria:o ...

Ora i ragazzi di Pozzecco dovranno sfidare gli Usa in un confronto che manca addirittura dal 2006. I quarti si giocheranno martedì prossimo, 5 settembre, alla Mall of Asia Arena alle 14.40 (ora ...