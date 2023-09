Italia-USA ai Mondiali di basket | la Lituania manda Banchero e compagni contro gli azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Una clamorosa prestazione della(sette uomini in doppia cifra), che per la seconda volta in manifestazioni ufficiali batte Team USA con il punteggio di 104-110, fa sì che nei quarti di finale dei2023 saranno gli Stati Uniti di Steve Kerr ad affrontare l’martedì. Ed è l’ultimo esito non previsto in una rassegna iridata piena di situazioni impreviste. I confronti iridati trae USA, dunque, continuano ad allungarsi: quasi una tradizione, che dura fin dal 1963, cioè fin dalla prima manifestazione iridata disputata dagli. Quando la nostra Nazionale ha partecipato, cioè in 10 occasioni, con questa sarà l’ottava volta in cui le due selezioni si fronteggeranno. Dal 1963 a oggi, solo nel 1990 e 2019 non si è verificato l’incrocio. TRA LE MAGNIFICHE 8! ...