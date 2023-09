Italia U21 | il CT Nunziata convoca 3 giocatori di proprietà dell’Inter

(Di domenica 3 settembre 2023) Al via anche le primezioni nell’U21 del nuovo CT Carmine. Presenti tredi. Di seguito la lista completa degli azzurrinitiTI ? Nell’U21 del nuovo CTpresenti tredi: Giovanni Fabbian, Francesco Pio Esposito e Gaetano Pio Oristanio. Tutti e tre hanno lasciato in estate il club, che però ne ha mantenuto il controllo. Fabbian è andato al Bologna e ieri ha segnato il suo primo gol in Serie A, avventura allo Spezia in Serie B per Esposito, mentre Oristanio è volata a Cagliari. L’U21 giocherà due partite valide per le qualificazioni ai ...

C'è anche il borghigiano Riccardo Turicchia tra i 26 convocati di Carmine Nunziata per il nuovo ciclo dell'Under 21. In vista dell'Europeo 2025 l'avventura degli azzurrini scatterà con le prime due ...L'esordio dell'in questo girone di qualificazione è in programma per venerdì 8 settembre a Jurmala (ore 16 italiane, le 17 locali), mentre il match contro la Turchia si giocherà martedì 12 ...Inizia il cammino della Nazionaleche inizierà un nuovo ciclo, con il Ct Carmine Nunziata, proprio dalla doppia trasferta in ... prevista per il 2025: nel Gruppo A, con l'e oltre a Lettonia ...

Dopo l’entusiasmante cavalcata ai Mondiali con l’Italia U20, Carmine Nunziata è diventato il nuovo CT dell’Italia U21: gli Azzurrini sono riusciti ad arrivare fino all’ultima curva prima del grande ...ROMA - Problemi in difesa per l' Italia Under 21, dopo l'infortunio dell'ex Udinese ora in forza al Tottenham Destiny Udogie. In sostituzione, in vista della doppia trasferta che porterà gli Azzurrini ...