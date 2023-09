Italia-Portorico | Mondiali Basket 2023 | ultime e diretta tv

(Di domenica 3 settembre 2023) La prima fase a gironi deidisi è concluso promuovendo le migliori selezioni che affollavano i vari raggruppamenti iridati. Tra le compagini che hanno superato il primo test, fortunatamente per il nostro movimento sportivo, c’è anche l’Italche ha colto una faticosa promozione a questo secondo turno. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno cambiato marcia nella prima sfida di questa nuova fase compiendo un’impresa che sta diventando sempre più normale: l’ha sconfitto la Serbia e adesso attendenella speranza di piazzare il punto esclamativo in questo fase a gironi del torneo iridato. Ecco tutto quello che c’è da sapere dacon le, l’orario e dove sarà possibile ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta, sfida valida come seconda giornata del Gruppo I dei Mondiali 2023 di basket . Ci siamo, gli Azzurri sono giunti alla resa dei conti: con l'incredibile vittoria della Serbia e la ......00) Gruppo J: Stati Uniti vs Lituania (ore 14:40) Gruppo L: Spagna vs Canada (ore 15:30) Il programma di oggi, 3 settembre, su Sky Sport Ore 10 -su Sky Sport Summer, Sky Sport ...La situazione del girone I, Serbia e Repubblica Dominicana sono tutte appaiate in classifica a una giornata dalla fine. Le nazionali che vinceranno i due scontri diretti saranno ...

Mondiali di basket 2023, Italia-Portorico: orario e dove vedere la sfida decisiva Quotidiano Sportivo

Chi vince va ai Quarti di finale del Mondiale: alle 10 italiane la palla a due dall’Araneta Coliseum di Manila, diretta Rai, Sky e Dazn Italia e Portorico si affrontano a Manila per la quinta giornata ...Alle 10 (italiane) all'Araneta Coliseum di Manila gli azzurri di Pozzecco sfidano il Portorico nell'ultima giornata della seconda fase. Non ci sono calcoli da fare, è una gara secca: chi vince accede ...