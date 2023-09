Italia-Olanda | oggi la sfida per il bronzo agli Europei | come vederla in tv

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) –domenica 3 settembre laper ildi volley. Dopo la sconfitta al tiebreak in semifinale con la Turchia, le azzurre della pallavolo affronteranno il match finale per il 3° – 4° dalle ore 16.30 al Palais 12 di Bruxelles. L’andrà a caccia al terzo podio europeo consecutivo (nel 2019 e oro nel 2021) contro un’sconfitta con onore 3-1 dalla Serbia nell’altra semifinale disputata venerdì. Lasarà trasmessa in diretta tv dalle 16.30 su Rai 1 e Sky Sport Arena. L’importantecon la nazionale “orange” è stata presentata nel pomeriggio di ieri dal CT Davide Mazzanti, dalla palleggiatrice Alessia Orro e ...

L', al primo posto nel girone A , dovrà affrontare prima la Svizzera e, infine, la Germania ... Nel girone C , invece, è duello tra Polonia , Macedonia del Nord e, tutte e tre a quota 6 ...... Monza,Orario: 15:00 Canale TV: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Summer (201), Sky Sport 4K (213), Tv8 Streaming: SkyGo, Now, Tv8.it La Formula 1 sbarca indopo il weekend in, ..., oggi domenica 3 settembre la sfida per il bronzo agli Europei di volley. Dopo la sconfitta al tiebreak in semifinale con la Turchia, le azzurre della pallavolo affronteranno il match ...

Europei Femminili: la Serbia vola in finale, sarà Italia-Olanda per il podio Federvolley

TURCHIA ITALIA (18-25, 25-23, 15-25, 25-22, 15-6) TURCHIA: Karakurt 18, Gunes 11, Vargas 25, Baladin 7, Erdem 9, Ozbay, Orge (L), Aykac, Sahin 1, Kalac 1, Aydin 1, ne Sebnem, Akman, Cebecioglu. All… L ...Le azzurre di Mazzanti, dopo il bruciante ko con la Turchia, vanno a caccia del bronzo nella finale per il terzo posto ...