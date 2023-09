Italia-Olanda | oggi la sfida per il bronzo agli Europei | come vederla in tv

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) –domenica 3 settembre laper ildi volley. Dopo la sconfitta al tiebreak in semifinale con la Turchia, le azzurre della pallavolo affronteranno il match finale per il 3° – 4° dalle ore 16.30 al Palais 12 di Bruxelles. L’andrà a caccia al terzo podio europeo consecutivo (nel 2019 e oro nel 2021) contro un’sconfitta con onore 3-1 dalla Serbia nell’altra semifinale disputata venerdì. Lasarà trasmessa in diretta tv dalle 16.30 su Rai 1 e Sky Sport Arena. L’importantecon la nazionale “orange” è stata presentata nel pomeriggio di ieri dal CT Davide Mazzanti, dalla palleggiatrice Alessia Orro e dal ...

Europei Femminili: la Serbia vola in finale, sarà Italia-Olanda per il podio Federvolley

