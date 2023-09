Italia-Cina | al via la missione di Tajani a Pechino

... Wang Wentao, e poi con il capo della diplomazia, Wang Yi, insieme al quale Tajani co - presiederà l'11ma sessione plenaria del Comitato intergovernativo, la prima a tenersi dal 2020. ...' L'accordo raggiunto tranel quadro della 'Belt and Road Initiative' riguarda investimenti, infrastrutture , tecnologia, commercio e altri aspetti e, secondo Cui, offrirà opportunità ...Nel Mondiale di quattro anni fa invinse in rimonta 94 - 89 . Nel 2006 la vittoria fu per 73 - 72, mentre nell'edizione del 1998 il punteggio fu di 68 - 63, sempre per gli azzurri. L'ha ...

Italia-Cina, Tajani a Pechino: iniziata la missione del ministro Adnkronos

Ulan Bator - «Fratelli e sorelle, il nostro trovarci qui oggi è segno che sperare è possibile. In un mondo lacerato da lotte e discordie, ciò potrebbe sembrare ...Il vicepremier co-presiederà insieme al suo omologo cinese, Wang Yi la XI sessione plenaria del Comitato Intergovernativo Italia-Cina, la prima a tenersi dal 2020. A questo impegno si aggiungeranno ...