(Di domenica 3 settembre 2023) Tel Aviv, 3 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il primo ministro israeliano Benjaminha annunciato la sua intenzione di rispondere con "" deglicoinvolti neiavvenuti ieri a Tel Aviv e che hanno provocato oltre 160 feriti, alcuni dei quali. In un incontro con una "squadra speciale di ministri", il premier ha promesso "una risposta dura contro i rivoltosi, compresa l'immediata deportazione di coloro che hanno partecipato" ai. Per questo ha chiesto ai suoi ministri un piano "per espellere i restanti infiltrati illegali da", la sospensione dei visti di lavoro considerati necessari e "una legge fondamentale sull'immigrazione", riferisce il quotidiano 'Yedioth ...

... sotto la direzione del primo ministro Benjamin, sia uno degli autori principali dell'... Ciò non minacciain modo esistenziale, e dopo che l'Idf ha sbattuto al tappeto la Jihad ......che la polizia "ancora una volta paga un prezzo elevato per la negligenza del governo". ... secondo l'opposizione, minaccia la divisione dei poteri e quindi la democrazia inCon il premier Benyaminche seguiva gli eventi e che ha dato l'ordine al capo della ... Secondo le stime di media e analisti sarebbero almeno 20.000 gli eritrei richiedenti asilo in...

Israele: Netanyahu, 'deportazioni immediate dopo gravi disordini eritrei' La Gazzetta del Mezzogiorno

(LaPresse) - Decine di migliaia di israeliani sono scesi per strade di Tel Aviv, per la 35esima settimana consecutiva, per protestare contro ...Tel Aviv, 2 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Circa 108.000 persone sono scese in piazza a Tel Aviv nella 35esima settimana consecutiva di proteste e mobilitazioni da parte dell’opposizione israelia ...