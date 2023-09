Israele | Netanyahu | ' deportazioni immediate dopo gravi disordini eritrei'

Tel Aviv, 3 set. - Il primo ministro israeliano Benjaminha annunciato la sua intenzione di rispondere con 'deportazioni immediate' degli eritrei ...i restanti infiltrati illegali da', ...... sotto la direzione del primo ministro Benjamin, sia uno degli autori principali dell'... Ciò non minacciain modo esistenziale, e dopo che l'Idf ha sbattuto al tappeto la Jihad ......che la polizia "ancora una volta paga un prezzo elevato per la negligenza del governo". ... secondo l'opposizione, minaccia la divisione dei poteri e quindi la democrazia in

Israele: Netanyahu, 'deportazioni immediate dopo gravi disordini ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Tel Aviv, 3 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la sua intenzione di rispondere con "deportazioni immediate" degli eritrei coinvolti nei g ...(LaPresse) - Decine di migliaia di israeliani sono scesi per strade di Tel Aviv, per la 35esima settimana consecutiva, per protestare contro ...