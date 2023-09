Iran | media | Teheran ha ricevuto da Mosca aerei militari da addestramento

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 settembre 2023), 3 set. (Adnkronos) – La Russia ha consegnato all’daYak-130. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Irna, secondo cui i velivoli fanno ora parte dell’aeronautica nazionale e verranno utilizzati per addestrare nuovi piloti che poi utilizzeranno velivoli di nuova generazione.La società russa Rosoboronexport e il Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare, scrive la Tass, non hanno commentato la notizia. L'articolo CalcioWeb.