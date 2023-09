Iran | condannate al carcere due giornaliste

(Di domenica 3 settembre 2023) Teheran, 3 set. (Adnkronos) - Dueiane trascorreranno circa un mese income parte di una pena detentiva di tre anni parzialmente sospesa per “cospirazione” e “collusione”. Lo hanno riferito i media locali. In base alla sentenza, Negin Bagheri ed Elnaz Mohammadi sconteranno un quarantesimo della pena, ovvero meno di un mese, di prigione, ha detto il loro avvocato Amir Raisian al quotidiano riformista Ham Mihan, dove lavora Mohammadi. "Il restante periodo è sospeso per cinque anni", durante i quali sarà loro richiesto di seguire "una formazione in etica professionale" e "non sarà loro consentito lasciare il Paese", ha aggiunto l'avvocato. La sorella di Mohammadi, Elahe, che lavora anche lei per Ham Mihan, è in prigione dal settembre 2022 dopo aver riferito del funerale di Mahsa Amini, detenuta per non aver ...

