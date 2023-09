Io ho ucciso l' orsa Amarena | non dormo da tre giorni | ricevo telefonate di morte

(Di domenica 3 settembre 2023) "Sono treche none non mangio, non vivo più,in continuazionedi, messaggi; hanno perfino chiamato mia madre 85 enne, tutta la mia famiglia è sotto una gogna". Sono le parole di Andrea Leombruni, l'uomo che ha, l'bruna marsicana madre dei...

Hal 'Amarena e da allora vive sotto continuo attacco. 'Sono tre giorni che non dormo e non mangio, non vivo più, ricevo in continuazione telefonate di morte, messaggi; hanno perfino chiamato ...Inoltre il colpo di fucile che hal'Amarena mette in dubbio la sopravvivenza dei suoi due cuccioli, di pochi mesi. Anche questo fatto, si rileva nella denuncia, dev'essere valutato sotto ...San Benedetto. 'HoAmarena, ma ora non vivo più, è ingiusta questa violenza contro e e la mia famiglia'. A parlare è Andrea Leombruni accusato di aver sparato all'Amarena con un fucile da caccia. 'Sono tre ...

Ecco cosa può rischiare il killer che ha ucciso a fucilate l'orsa Amarena in Abruzzo Open

La procura di Avezzano ha notificato un avviso di garanzia ad Andrea Leombruni, il 56enne di San Benedetto dei Marsi accusato di aver ucciso con un colpo di fucile l’orsa Amarena, simbolo del Parco ...Parla Andrea Leombruni, l'uomo che ha ucciso l'orsa con una fucilata. Ora ha paura, c'è chi fa le ronde per proteggere la sua casa dai curiosi ...