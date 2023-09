Inzaghi | «Bene Thuram da precampionato! Ora tornano gli effettivi»

(Di domenica 3 settembre 2023) Gran vittoria dell’Inter sulla Fiorentina, conche arriva alla sosta con tre vittorie su tre. Nel post partita di Inter TV l’allenatore festeggia per il 4-0. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneè felice per Inter-Fiorentina 4-0: «Abbiamo impattato moltola gara. Sapevamo delle qualità della Fiorentina, inizialmente siamo stati sulle nostre posizioni ma una volta trovato il vantaggio abbiamo continuato a giocare. Abbiamo fatto tre partite nel migliore dei modi, è dal 13 luglio che lavoriamo. Siamo stati fuori dall’Italia, nonostante il fuso orario e la temperatura alta i ragazzi hanno fatto del loro meglio: dobbiamo continuare così. Conosciamo la Fiorentina, l’abbiamo affrontata tante volte: è una squadra che fa del possesso palla una grandissima arma. Siamo stati organizzati, bravi sulle distanze ...

Ha fatto molto bene come tutti quelli che hanno giocato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina. "C'era la voglia di concedere ..."Ha fatto molto bene, mi era piaciuto anche nelle altre due partite. Volevo trovasse il gol, sono contento. Ha fatto bene come tutti, sono molto soddisfatto".