Invecchiamento e morte sono inevitabili | anche se una vita sana può ritardarli 7

(Di domenica 3 settembre 2023) Continua da qui In questa serie di poststati descritti alcuni dei meccanismi biochimici che rendono inebile l’e ladell’individuo; la teoria dell’evoluzione darwiniana ci permette di inquadrarli in una prospettiva biologica più ampia. Il successo evoluzionistico dell’individuo e della specie sta nella capacità di produrre una progenie ampia e fertile; le mutazioni del Dna aumentano il pool genico della specie e, sebbene in genere causino malattie genetiche, in rari casi posprodurre individui meglio capaci di adattamento all’ambiente o dotati di migliori capacità riproduttive. Ciò che è cruciale ai fini dell’evoluzione è che l’individuo raggiunga l’età fertile e generi figli; ciò che accade dopo l’esaurimento della capacità riproduttiva è evoluzionisticamente ...