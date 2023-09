Inter | verso la Fiorentina | i tre accorgimenti di Inzaghi

(Di domenica 3 settembre 2023) Il mese di settembre ha appena fatto capolino nelle nostre giornate, dopo la conclusione della sessione estiva di calciomercato. Tramite prestiti, acquisti e cessioni il volto delle migliori società è cambiato continuamente, con l’obiettivo raggiunto dell’assetto definitivo. Tuttavia ad attirare l’attenzione dei supporters, vi è anche la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori per i match della Serie A 2023/2024. Ad incorniciare la fine della settimana è anche il confronto tra, sotto l’occhio vigile del mister Simone. Tale sfida è prevista per oggi, domenica 3 settembre, alle 18:30. Scopriamo di più sulle scelte dell’allenatore nerazzurro, in vista del tête-à-tête con la Viola., gli obiettivi di SimoneAd ospitare la ...

La percezione della 'piegal'evanescenza' delle Ferrovie Sud - Est ha assunto i contorni concreti del disagio proprio in ...una nuova sala di controllo integrato del servizio per garantire l'...... l'è riuscita in ogni caso a tagliare e ridurre le voci di spesa pur rimanendo, almeno a ... grazie al Decreto Crescita, hanno spostatoil basso il costo totale. Ecco l'ingaggio di tutti i ......in nerazzurro e il Toro non non perde occasione per far capire quanto si trovi bene all'. ... 'parlare di rinnovo sarà inevitabile, magari con ingaggio ritoccatol'alto e scadenza posticipata ...

Fiorentina, festa Rapid già finita: ecco la sfida all'Inter. Verso maxi ... Quotidiano Sportivo

Lautaro è diventato un leader indiscusso per l'Inter: nel futuro potrebbe arrivare un nuovo rinnovo di contratto per blindarlo ...Le prime risposte arrivate dai nerazzurri però vorrebbero che la dirigenza dell'Inter avrebbe considerato il centrocampista tra gli incedibili, chiudendo di fatto ad ogni tipologia di ragionamento su ...