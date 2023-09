Inter-Milan | Tomori squalificato | difesa nelle mani di Thiaw e Kalulu

Il Napoli ha perso in casa, la Juve vuole recuperare terreno e l'vuole raggiungere in cima alla classifica i cugini del. Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi,...Le prime pagine - Calciomercato.itLa Gazzetta dello Sport apre con domenica di Serie A: ', una fame del Diavolo'.solo in vetta, operazione aggancio per un super derby. Sarri spacca Napoli:...Dobbiamo concentrarci su di noi, ci saranno Napoli,, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina: tra queste squadre usciranno le prime quattro". Intanto, la squadra bianconera è attesa ...

Luciano Spalletti ha diramato le sue prime convocazioni da CT dell'Italia: prima polemica per i tifosi del Milan.Il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha dubbi su come ovviare alla pesante assenza di Fikayo Tomori nel derby, causa squalifica.