Inter | Lautaro Martinez nella top ten dei marcatori nerazzurri

In precedenza anche due pali colpiti dai nerazzurri con Dumfries e. È un dominio totale da parte dell', che non indietreggia un centimetro e fa divertire il pubblico di San Siro, ...Ha partecipato ancheMartinez alla festa dell 'che si è imposta per 4 - 0 sulla Fiorentina di Italiano. L'argentino è stato autore di una doppietta che unita alle reti di Thuram e Calhanoglu su rigore hanno ...MILANO - L'non ha più intenzione di fermarsi. Tre vittorie nelle prime tre giornate, contro la Fiorentina finisce 4 - 0: decisiva la doppietta diMartinez e i gol di Thuram e Calhanoglu (su rigore).

Inter, Lautaro: "Contento di come ho cominciato". Poi glissa sul tema Lukaku TUTTO mercato WEB

Milano, 3 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo fatto tre ottime partite, i ragazzi lavorano bene con grandissimo spirito, contagioso per noi dello staff, per la società e per i tifosi. Sono ottimi segnali ma ...Pomeriggio spumeggiante per i ragazzi di Inzaghi; terza vittoria consecutiva e tante occasioni create ...