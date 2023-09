Inter-Fiorentina | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 settembre 2023) I successi di Milan e Napoli costringono i nerazzurri a vincere ancora per non perdere punti preziosi già nelle primissime battute del campionato e per arrivare al derby della prossima giornata al pari dei cugini. Anche la Viola, dal canto suo, dopo le fatiche della Conference vuole stupire espugnando San Siro per balzare a 7 punti e sedersi di diritto al tavolo delle grandi. Il fischio d’inizio a, valevole per la terza giornata diA, è in programma alle ore 18:45 di questa sera. Il momento delle due squadre Grazie ai due 2-0 rifilati al Monza all’esordio e al Cagliari in terra sarda, l’resta l’unica squadra a non aver ancora subito gol in questa stagione. L’addio di Onana in porta e quello di Škriniar in difesa sembrano non aver lasciato grandi problemi nel reparto arretrato, con i ...