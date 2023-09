Inter-Fiorentina | Pavard e Klaassen subito dentro! La scelta – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023) Possibile debutto peroggi in. I due ultimi acquisti del mercato sono a disposizione di Inzaghi, che deciderà come e quanto impiegarli: il Corriere dello Sport analizza la situazione dei due all’esordio. LA PRIMA VOLTA –potrebbe vedere la prima in maglia nerazzurra per Davye Benjamin. Per loro partenza scontata in panchina, come scrive il Corriere dello Sport. Il difensore ha preso il numero 28, il centrocampista il 14. Entrambi sono arrivati da pochi giorni, ma hanno fatto vedere qualitàessanti negli allenamenti., in particolare, potrebbe tornare utile per cercare di sbloccare gare complicate col tiro da fuori. Quest’ultimo, a ...