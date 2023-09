Inter-Fiorentina | Marotta | “Per lo scudetto la rivale non è solo il Milan”

(Di domenica 3 settembre 2023) “Avversario di tutto rispetto, ma noi siamo l’e puntiamo a vincere tutte le partite. Abbiamo cambiato molto, ringiovanito la rosa, gli obiettivi sono sempre gli stessi, una società blasonata come l’deve centrare gli obiettivi nelle competizioni. Abbiamo una squadra competitiva e un ottimo allenatore che passo dopo passo acquisisce una mentalità più forte”. Così Giuseppe, amministratore delegato dell’, a pochi minuti dal match contro la: “Ci sono altre squadre oltre a, la griglia delle pretendenti è composta dalle solite squadre degli ultimi decenni, noi ci siamo e sarà un campionato agguerrito”. SportFace.

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nel pre partita della gara contro la Fiorentina. "Come mi sto ambientando? Questa è una grande squadra con grandi giocatori. Mi aiutano ogni giorno a..."

LIVE Alle 18.30 Inter-Fiorentina: Inzaghi ancora con De Vrij in difesa. Tra i Viola c'è Arthur La Gazzetta dello Sport

Joe Barone, dg della Fiorentina, commenta la partita tra l'Inter e i Viola: un accenno anche al calciomercato e alla partenza di Amrabat ...Nel pre partita del match contro l'Inter il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Dazn. Fiorentina, le parole di Barone Barone ha iniziato parlando del match ...