Inter-Fiorentina | le probabili formazioni

(Di domenica 3 settembre 2023) Questa sera in campo alle ore 18:30 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Inzaghi e Italiano Questa sera in campo alle ore 18:30 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Inzaghi e Italiano.(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Infantino, Kouame; Beltran. All.Italiano.

I pronostici di domenica 3 settembre, l'ospita lamentre la Juve cerca riscatto ad Empoli. In Premier League c'è un big match. Dopo le sconfitte subite negli anticipi da Napoli e Verona, l'è l'unica che può tenere il ...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza i nerazzurri sfidano i viola per restare a punteggio pieno, i toscani però hanno dimostrato di saper dare il ...E' tutto per il calcio del sabato, a domani per la conclusione della giornata con gli ultimi 4 match, tra cuied Empoli - Juventus. Luciano Oggiano

Nelle pagine odierne de La Nazione è presente un articolo dedicato alla partita di questa sera Inter-Fiorentina. La Fiorentina di Vincenzo Italiano deve pensare partita dopo partita, ...Ultima fatica prima della sosta nazionali e alla ripresa ci sarà già il derby di Milano. Ma oggi la testa sarà tutta sulla Fiorentina, ostacolo decisamente alto per i nerazzurri: l'Inter vuole ...