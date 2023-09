Inter-Fiorentina | le formazioni ufficiali | novità da Italiano

(Di domenica 3 settembre 2023)offrono un gustoso aperitivo domenicale nella sfida delle 18:30 a San Siro, di cui a breve andremo a fornirvi le. I nerazzurri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per tenere testa ai cugini rossoneri. I viola, invece, vogliono dare continuità al successo di giovedì che è valso l’approdo alla fase a gironi della Conference League. Negli ultimi 5 incroci, le finaliste della scorsa Coppa Italia hanno fatto registrare tanti gol, con uno score che propende in favore dei padroni di casa. I toscani, però, si sono aggiudicati l’ultimo match a Milano lo scorso aprile. Inzaghi si sta godendo una squadra spumeggiante e che viaggia a gonfie vele, trascinata dal capitano e bomber Lautaro Martínez. Prestazioni e risultati che valgono una situazione di classifica a punteggio pieno ...

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nel pre partita della gara contro la Fiorentina. PAROLE - "Come mi sto ambientando Questa è una grande squadra con grandi giocatori. Mi aiutano ogni giorno a ..."

LIVE Alle 18.30 Inter-Fiorentina: Inzaghi ancora con De Vrij in difesa. Tra i Viola c'è Arthur La Gazzetta dello Sport

Joe Barone, dg della Fiorentina, commenta la partita tra l'Inter e i Viola: un accenno anche al calciomercato e alla partenza di Amrabat ...Nel pre partita del match contro l'Inter il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Dazn. Fiorentina, le parole di Barone Barone ha iniziato parlando del match ...