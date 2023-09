Inter-Fiorentina | Italiano ritrova in formazione la sorpresa del debutto – TS

(Di domenica 3 settembre 2023) Prosegue l’avvicinamento a, che si giocherà alle 18.30. Stando alle informazioni di Tuttosport, nei violaè intenzionato a rimettere inun giocatore che aveva ben impressionato alla prima. I CAMBI –si gioca a neanche settantadue ore dalla partita che i viola hanno vinto 2-0 col Rapid Vienna giovedì alle 20, conquistando l’accesso alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League. Lì ha fatto doppietta Nicolas Gonzalez, decisiva per ribaltare l’1-0 dell’andata: l’argentino è a quattro gol in altrettante gare ufficiali. Vincenzopensa di rimettere titolare Michael Kayode, terzino destro classe 2004 protagonista sia agli Europei Under-19 vinti a luglio con l’Italia sia all’esordio in Serie A contro il Genoa ...

Alle 18.30, a San Siro, i gigliati di mister Italiano cercano l'impresa contro i nerazzurriCommenta per primo Oggi nella scommessa entrano i bomber die Juventus . Lautaro Martinez potrebbe segnare nell 'diversa da quella dello scorso anno, tiravano soltanto i nerazzurri ma vinsero i viola in un match che ancora adesso ricordo come un film di fantascienza. Abbastanza simile se ...(ore 18.30, Dazn) Ma i piatti forti della terza giornata non sono ancora finiti, anzi la domenica ne offrirà due piuttosto prelibati comeed Empoli"Juventus. ...

Inter-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Sport Fanpage

Inter-Fiorentina, tutto esaurito a San Siro. Atteso anche un ospite vip in tribuna per la partita di questo pomeriggio Questo pomeriggio San Siro sarà praticamente esaurito per la partita tra Inter e ...Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Fiorentina, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...