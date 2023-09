Inter-Fiorentina | Italiano può cambiare la formazione? Le novità ? SI

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023)prenderà il via, a San Siro, alle 18:30 di quest’oggi: in attesa delle formazioni ufficiali, spuntano indiscrezioni sulla probabile per. PROBABILEsi giocherà oggi, alle 18:30, a San Siro per la 3ª giornata di Serie A. Si attendono le formazioni ufficiali ma nel mentre non mancano le indiscrezioni. Vincenzopotrebbe infatti decidere diqualcosa rispetto agli 11 schierati contro il Lecce. Dovrebbe tornare Cristiano Biraghi. Mandragora dovrebbe fare coppia a centrocampo con Duncan al posto di Arthur. Infine, sull’esterno dovrebbe tornare Brekalo al posto di Sotti. A riferirlo è SportItalia. PROBABILE(4-2-3-1): Christensen; ...